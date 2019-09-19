Япония vs Россия: матч открытия Чемпионата мира по регби

Девятый чемпионат мира по регби открывается в пятницу в Токио матчем сборных России и Японии. Турнир впервые проводится в Азии. Команды-участницы уже прибыли и смогли познакомиться с японским гостеприимством.

Гийом Гирадо, капитан сборной Франции: "Здорово, что эти обычаи и традиции вдохновляют. Мне интересно узнавать страну, в которую приехал, таким образом я еще лучше могу подготовиться к соревнованиям".

Хуан Крус Маллиа,защитник сборной Аргентины: "Лучшего приема и быть не могло. Нас очень тепло встретили, заботятся о каждом игроке. Спортивный комплекс просто отличный, он прекрасно оборудован".

Шесть тысяч волонтеров приветствовали делегации стран-участниц чемпионата и еще более впечатляющие силы привлечены для встречи 500 тысяч болельщиков, которые приехали в Японию со всего мира.

Дебора Джонс, член оргкомитета чемпионата: "У нас 13 тысяч волонтеров. Около семи тысяч из них - в городах, принимающих матчи чемпионата, то есть они будут в аэропортах, на вокзалах, в фан-зонах и рядом со стадионами, где будут помогать болельщикам".

На улицах Токио пока спокойно. Болельщики ждут открытия фан-зон, а местные жители связывают с проведением чемпионата мира большие надежды.

- Это хороший шанс для Японии. Возможно, регби станет более популярным видом спорта у нас. Это большая удача. И конечно мы надеемся на успех на чемпионате мира.

Финальный матч турнира состоится 2 ноября в Йокогаме.