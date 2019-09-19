Генпрокуратура РФ попросила освободить Павла Устинова

Генпрокуратура России направила в Мосгорсуд представление об освобождении из-под стражи актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года "за нападение на бойца ОМОН", до вступления приговора в силу.

Суд рассмотрит ходатайство 20 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Предполагается, что Устинов будет присутствовать на заседании при помощи видео-конференц-связи.

Тверской суд Москвы 16 сентября признал мужчину виновным в "применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья". Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании он якобы оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Сам Устинов говорит, что в несанкционированной акции протеста, во время которой его задержали, не участвовал, а на Пушкинскую площадь приехал на деловую встречу. Видео произошедшего, опубликованное в интернете показывает, как четверо сотрудников правопорядка бросаются на стоящего у входа в метро Устинова, валят на землю и начинают бить дубинками.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку осужденного выступили деятели театра и кино, включая Константина Райкина, Александра Паля, Максима Виторгана и других. Накануне к защите Устинова присоединился председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена, работающий с Эдвардом Сноуденом.

Устинов - фигурант так называемого "московского дела", по которому за участие в несанкционированных акциях протеста осуждены более десяти человек. Массовые митинги проходили в Москве в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 8 сентября.