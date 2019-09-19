Бен Али: от расцвета до заката

Зин эль-Абидин Бен Али — второй президент, который пять раз избирался главой государства с результатами около 99 процентов голосов, после 23-летнего правления был вынужден бежать из страны. И даже в больнице он находился под чужим именем из соображений безопасности.

Таким стал финал его пребывания у власти. Едва ли ни главную роль в падении режима Бен Али сыграла его вторая жена и ее многочисленные родственники. По некоторым данным, семья президента за годы его правления вывезла за рубеж около 20 миллиардов долларов — 2 годовых бюджета страны.

А все так хорошо начиналось.

Зин эль-Абидин Бен Али стал президентом Туниса в ноябре 1987 года, сменив на этом посту престарелого президента Хабиба Бургибу, при котором молодой блестящий офицер, получивший образование во Франции, стал премьер-министром и возглавил правящую партию.

С реформами, которые начал Бен Али большие надежды связывали не только тунисцы.

"7 ноября 1987 года вы восстановили основы демократии, вернув тунисскому народу чувство собственного достоинства".

Эти слова Бен Али услышал в 1989 году, когда получал французскую премию "Демократия и права человека".

За время правления Бен Али Тунис стал самой благополучной африканской страной. 60% его населения принадлежит к среднему классу.

Всем гражданам гарантирована возможность получить среднее образование. А ВВП на душу населения — выше, чем на Украине и в Грузии.

Но образ жизни восточного набоба, который привила президенту Бен Али его жена, явно не соответствовал тому месту, которое занимал Тунис в мировой экономической табели о рангах. Мороженое на приемы, которые устраивал Бен Али, доставлялось из французского Сан-Тропе. В то же время уровень безработицы в стране превышал 13%.

В 2002 году инициированный Бен Али всенародный референдум отменил положение Конституции, ограничивающее срок правления президента тремя мандатами. Предлогом для такого решения послужила борьба с исламистами.

Во многом благодаря ей Бен Али был своим для его западных коллег. Президента Туниса ценили за стабильность, которую он обеспечивал в стране, особенно в сравнении с соседним беспокойным Алжиром.

В 2009 году в Тунисе прошли выборы. Во второй раз президент вновь победил с огромным преимуществом. Согласно конституции, из-за возраста он не мог баллотироваться на шестой срок. В Тунисе ходили слухи, что его пост готовится занять жена.

Но удостовериться в этом было не дано. Жасминовая революция смела режим Бен Али. Президент и его ближайшее окружение были вынуждены бежать из страны. Когда оказавшийся в изгнании Бен Али впал в кому, из Туниса не прозвучало ни слова сочувствия.