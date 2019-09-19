ФРС снизила процентную базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду второй раз за год снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она колеблется от одного с тремя четвертями до двух процентов.

В ФРС полагают наиболее вероятными устойчивую динамику экономического роста, сохранение сильного рынка труда, а также уровень инфляции, близкий к 2%.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал финрегулятор опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, но после снижения все равно обрушился с критикой на ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла, обвинив его в отсутствии смелости, смысла и видения.

Я думаю, они где-то ошиблись. Финрегулятор повысил ставку слишком быстро, а снизил на совсем небольшое значение. Но несмотря на это у нас отличная экономика Дональд Трамп президент США

Трамп регулярно критикует ФРС и Пауэлла за финансовую политику, намекая на его возможное увольнение.