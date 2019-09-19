Рим и Берлин "за" обязательное распределение мигрантов

"Обязательные" для всех стран-членов ЕС механизмы распределения мигрантов обсудили в четверг в Риме президенты Италии и Германии. Франк-Вальтер Штайнмаер прилетел на Апеннинский полуостров с двухдневным визитом, в программе которого - возложение венка к могиле Неизвестно солдата, деловой обед с премьер-министром, посещение парламента, ужин с главой государства и визит в Неаполь.

В ходе переговоров в Квиринальском дворце главы двух государств обсудили проблему массовой миграции и ситуацию в Ливию, откуда в Европу отправляется основной поток желающих лучшей жизни. Серджо Маттарелла поблагодарил президента Германии за согласие принять в Берлине международную конференцию по Ливии, она должна состояться в октябре.

"Мы считаем, что странам, чувствующим общую ответственность перед лицом такого глобального явления, как миграция, необходимо найти решения, которые бы разделил весь Евросоюз, которые подразумевают автоматические механизмы перераспределения мигрантов и репатриации", - заявил в частности президент Италии.

"Италия и Германия сделали гораздо больше других стран для защиты беженцев, - заявил в ответ Франк-Вальтер Штайнмайер. - Хотелось бы надеяться, что новый состав Еврокомиссии проявит силу воли при решении этого вопроса".

Накануне итальянскую столицу посетил президент Французской республики, заявивший, что главное направление сотрудничества Парижа и Рима - "решение миграционной проблемы". По мнению Эммануэля Макрона, оно должно базироваться на трех основополагающих принципах: гуманизме, солидарности и эффективности принимаемых мер.