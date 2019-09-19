Британские гастроли "Маши и Медведя"

Российский мультсериал "Маша и Медведь" с 20-го сентября выходит в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии. В программу "Маша и Медведь на большом экране" включены последние эпизоды 3-го сезона мультфильма. Он уже выходил в прокат в Италии, а также Франции, Нидерландах, в Бразилии и на Ближнем Востоке.

В этом году мультсериал, созданный в студии Animaccord, отмечает 10-летие.

Генеральный директор Animaccord Владимир Горбуля отмечает: "Мы были в числе первых правообладателей, договорившихся о партнерстве на нескольких континентах с платформой Netflix. Можно сказать, что наше внимание в том, что касается площадок показа, было сфокусировано на цифровых платформах".

Мультсериал выходит в прокат в Великобритании через год после того, как на страницах газеты The Times вышла статья о том, что "Маша и Медведь" — это пропаганда Кремля, а главная героиня ведет себя "по-путински".

В студии Animaccord говорят, что создают уникальные семейные проекты, которые объединяют детей и взрослых.

В этом уверена режиссер мультсериала Наталья Мальгина:

"Получился образ взаимодействия взрослых и детей, поэтому такая популярность в мире, поскольку это любому взрослому и ребенку понятно. И, конечно, потому что у нас пантомима — мало слов, много действия, понятно без перевода".

Между тем мультсериал переводят уже на 36 языков. А эпизод "Маша плюс каша" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube — он набрал уже свыше четырех миллиардов просмотров.