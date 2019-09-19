Макрон в Риме: визит примирения

Положить конец кризису в отношениях между Парижем и Римом, выстроив диалог с новым итальянским правительством - такой целью задался президент Франции.

В рамках своего однодневного визита в Италию Эммануэль Макрон провёл переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. Главная их тема и предмет давних споров двух стран - миграция.

Французский лидер признал: существующий механизм приёма мигрантов неэффективен.

"Евросоюз проявил недостаточно солидарности и поддержки по отношению к принимающим мигрантов странам, в частности к Италии. Франция готова работать в этом направлении, в контексте полного пересмотра Дублинских соглашений. Я надеюсь, что сообща мы выработаем новое решение, более твёрдое и единое для всех". Эммануэль Макрон президент Франции

Необходима "более совершенная система автоматического распределения мигрантов по всему Европейскому Союзу", говорится в совместном заявлении сторон.

"Это решающий этап для Европы. Мы будем взаимодействовать с новой комиссией, что, несомненно, даст нам возможность работать над экономическим ростом, повышением уровня занятости, безопасности и социальной сплочённости на нашем континенте". Джузеппе Конте премьер-министр Италии

Также переговоры со своим французским коллегой провёл президент Италии Серджо Маттарелла. Им предстояло обсудить вопросы климата и экономики ЕС.

"Официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Рим знаменует возвращение Италии на европейскую сцену, - передаёт из Рима наш корреспондент Джорджиа Орланди. - Но также его цель - формирование стратегического альянса. С одной стороны - Франция Макрона, которая хочет играть ведущую роль в Европе, став преемницей Германии Меркель. С другой стороны - Италия, которая при поддержке Франции рассчитывает получить экономическую выгоду, добившись уступок от Брюсселя".