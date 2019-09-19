Спецоперация на мосту Метро

Полиция Украины опубликовала кадры задержания мужчины, который угрожал взорвать мост в центре Киева.

Днем в среду он заблокировал движение по мосту Метро и пообещал устроить взрыв. Угрозу в полиции восприняли всерьез, так как три месяца назад у этого человека изъяли взрывчатку и боеприпасы.

Однако через три часа мужчина сдался полиции. Сообщается, что задержанный - 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, бывший украинский военнослужащий, участник боевых действий.

По некоторым данным, он требовал от властей более жестких мер в Донбассе. Однако в полиции позже сообщили, что политических требований Белько не выдвигал и, скорее всего, был пьян.

В полиции отметили, что не будут предъявлять обвинение в подготовке теракта. Дело квалифицировано по статьям "хулиганство" и "ложное сообщение о минировании".