Иранскую делегацию пустили в Нью-Йорк

Глава иранской дипломатии вылетает в пятницу в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН после того, как США выдали визы ему и президенту Хасану Роухани.

Ранее Джавад Зариф заявил, что не намерен проводить каких-либо двусторонних консультаций с американской стороной на предстоящей сессии Генассамблеи, которая открывается 24 сентября.

В четверг Зариф отреагировал в Твиттере на ужесточение тона со стороны США, обвиняющих Тегеран в том, что он стоит за атаками беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии в минувшую пятницу.

В твите, названном "Враждебные действия или агитация за войну", Зариф пригрозил "тотальной войной" Вашингтону и Эр-Рияду в случае, если те нанесут удары по территории Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Абу-Даби, в четверг снова обвинил Тегеран в том, что он стоит на атаками беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Совершенно ясно, и в регионе существует консенсус относительно того, кто осуществил нападения, это был Иран [...] В то время, как министр иностранных дел Ирана угрожает всем войной, мы здесь для того, чтобы создать коалицию, направленную на достижение мира и мирное урегулирование проблемы. Такова моя миссия", - заявил Помпео в частности. Он также подтвердил, что американские власти ужесточат режим односторонних санкций в отношении Ирана, как о том объявил президент Трамп.

В среду министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало остатки беспилотников и ракет, которые, по его словам, использовались при нападении на саудовские нефтяные объекты. Представитель ведомства назвал их "неоспоримыми доказательствами иранской агрессии".

Ответственность за нападение в ночь на 14 сентября на предприятия Saudi Aramco взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".