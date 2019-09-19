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США

Когда Барак встретил Грету

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 Лев Удольский 
Когда Барак встретил Грету
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг встретилась в среду с американскими конгрессменами, к которым обратилась с коротким и ёмким посланием, призвав их прислушаться к учёным и перейти к действиям.

– Я передаю вам этот отчёт в качестве своего свидетельства, потому что не хочу, чтобы вы слушали меня. Я хочу, чтобы вы слушали учёных. И чтобы вы объединились вокруг науки. И хочу, чтобы после этого вы приняли реальные меры.

За день до этого она присутствовала на встрече конгрессменов, посвящённой вопросам климата, где прозвучала высокая оценка её деятельности, на что Тунберг ответила:

– Пожалуйста, не надо хвалить меня. Мы не этого хотим. Не приглашайте нас лишь для того, чтобы сказать, как мы воодушевляем, не делая при этом ничего, что привело бы к результату. Я знаю, что вы пытаетесь, но, к сожалению, недостаточно настойчиво.

Основанное Тунберг движение «Пятницы для будущего» было подхвачено молодёжью в 135 странах мира. Она прибыла в США, проделав путь через Атлантику на яхте. Здесь школьница встретилась с бывшим президентом страны Бараком Обамой. Позже в своём Твитере Обама написал, что Тунберг «уже стала одной из величайших защитниц планеты».

Встречи и выступления Тунберг в Вашингтоне проходят в преддверии намеченной на пятницу всемирной забастовки в защиту климата. Участники акции намерены выйти на улицу, чтобы потребовать от властей своих стран принятия мер по борьбе с климатическими изменениями.