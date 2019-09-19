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Новые горизонты ЦЕРНа

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 Вероника Доваль 
Новые горизонты ЦЕРНа
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Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН расширяет горизонты. В 2015 году эта крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий приостановила исследования на своем знаменитом ускорителе заряженных частиц - Большом адронном коллайдере, чтобы провести крупную модернизацию и получить возможность открывать новые тайны нашей Вселенной. Во время перерыва весь ускорительный комплекс и детекторы будут усилены и обновлены для проведения следующего этапа экспериментов, начинающегося в 2021 году.

Клаудио Росмино, euronews: "Это сердце ЦЕРНа - ускоритель частиц. Сейчас мы находимся на самой большой глубине - 150 метров под землей, где частицы разгоняются, чтобы достичь скорости света".

Девиз тысяч ученых, работающих здесь - "изучать бесконечно малое, чтобы понять бесконечно большое" и разгадать тайну темной материи и происхождения Вселенной. В коллайдерах мельчайшие объекты разгоняются и сталкиваются, выделяя большую энергию. Иногда в ходе этих столкновений удаётся зафиксировать ранее неизвестные частицы. Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе - самая мощная установка такого типа.

Фабиола Джанотти, генеральный директор ЦЕРН: "Есть много захватывающих и крайне важных вопросов, на которые мы не знаем ответа. Мы не знаем из чего состоят 95% Вселенной, где вся эта темная материя и многое другое. Я могла бы упомянуть всего одну вещь, которую мне хотелось бы понять - из чего состоит тёмная материя? Это было бы потрясающе, потому что тогда наше понимание Вселенной значительно бы улучшилось - с нынешних 5% до 30%".

Среди будущих проектов ЦЕРНа - и план строительства в окрестностях Женевы нового кольцевого коллайдера, 100-километрового кругового тоннеля. Ученые говорят, что этот коллайдер станет очень мощной "хиггсовской фабрикой" и позволит расширить границы знаний в области физики элементарных частиц.