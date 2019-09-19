Свергнутый президент Туниса скончался в изгнании

Свергнутый президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али скончался на 84-м году жизни в Джедде. Об этом в четверг его семейный адвокат Мунир Бен Сальха сообщил агентству Reuters по телефону, затем новость подтвердило министерство иностранных дел Туниса.

Бен Али ушел из жизни в одной из больниц Джедды после продолжительной болезни. Сообщается, что экс-президент провел три месяца в реанимации: он несколько лет боролся с раком. По словам юриста, Бен Али, вероятнее всего, будет захоронен на территории Саудовской Аравии, где проживал последние несколько лет.

Зин эль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства 24 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011-го. Наблюдатели отмечают, что Бен Али скончался через несколько дней после досрочных президентских выборов в Тунисе, во второй тур которых вышли независимый кандидат Каис Саид и находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи.