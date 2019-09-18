"Двухпартийная система усилится"

Испанцы устали от политики: по мнению наблюдателей, явка на повторных внеочередных выборах будет ниже, чем обычно.

Чтобы избежать повторения тупиковой ситуации, победителю необходимо будет получить абсолютное парламентское большинство. В четвертой по размерам экономике Европы уже несколько месяцев нет правительства — все это время политические лидеры потратили на взаимные обвинения вместо того, чтобы договариваться о создании коалиции.

Исполняющий обязанности премьер-министра и генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил: "10 ноября мы вынуждены вновь идти выборы и я надеюсь, что испанцы отдадут Социалистической партии еще больше голосов, чтобы вы, господа — лидеры Народной партии, "Граждане" и "Подемос" — не смогли заблокировать формирование правительства".

На протяжении десятилетий в испанской политике доминировали консерваторы и социалисты, но пять лет назад появились новые партии, включая "Подемос", "Граждане" и ультраправую "Голос" и с тех пор формирование правительств удаётся с большим трудом.

Из-за неспособности политических сил прийти к согласию гражданам страны придется голосовать снова. По данным последних соцопросов, победа достанется социалистам.

Аналитик Родриго Панеро отмечает:

Вполне вероятно, что ситуация повторится. Сейчас можно наблюдать небольшие колебания в предпочтениях избирателей левого и правого блока. С левой стороны, несколько тысяч голосов "Подемос" могут перейти к социалистической партии, таким образом в парламенте они получат больше мест, а "Подемос" — меньше. А в правом блоке голоса могут вновь перегруппироваться вокруг Народной партии. Даже если возможные сценарии повторятся, мы увидим усиление прежней двухпартийной системы

Из Мадрида передает корреспондент Евроньюс Хайме Веласкес: "Испанцы устали, они потрясены тем, что их призывают прийти на выборы уже в четвертый раз за последние четыре года. После провала переговоров политики вновь возлагают на граждан ответственность за поиск выхода из тупика. И теперь испанцы задаются вопросом, как те же самые игроки, те же самые кандидаты найдут другое решение, если в течении долгих месяцев они не могли договориться друг с другом?".