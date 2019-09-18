Китайцы не боятся "белой смерти"

Китай занимает первое место в мире по потреблению соли. Согласно последним исследованиям, проведенным Университетом королевы Марии в Лондоне, взрослые жители Поднебесной в течение последних нескольких десятилетий постоянно потребляют в среднем в два раза больше соли, чем рекомендовано. И хотя китайцы прекрасно понимают ее опасность для здоровья, многие акцентируют внимание на том, что приготовление пищи с большим количеством соли - это часть китайской культуры.

"Мне нравится острая и соленая пища. Я понимаю, что ем слишком много соли и это вредно для здоровья. Но мне так нравится", - говорит эта девушка.

От некоторых вредных привычек довольно сложно отказываться. Особенно, от вошедших в традицию - китайцы могут похвастаться тысячелетней кулинарной историей, где соль долгое время была основным, незаменимым ингредиентом.

"У китайцев есть старая поговорка: "Соль - первая среди всех вкусов". Она действительно очень важна в приготовлении пищи", - говорит хозяин популярного пекинского ресторана раков.

В то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5 граммов соли в день для взрослых, китайские диетологи утверждают, что ее среднее ежедневное потребление среди пекинцев составляет более 13 граммов, а в сельской местности - 16. Правда, в последние десятилетия наблюдается тенденция к его снижению. Медики Поднебесной постоянно напоминают, что чрезмерное потребление соли повышает кровяное давление, что приводит к инсультам и заболеваниям сердца, на долю которых приходится примерно 40 процентов смертей в Китае.