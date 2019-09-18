Франция раздаст йод живущим у атомных станций

Франция раздаст таблетки йода примерно 2,2 млн человек, живущим рядом с атомными станциями. Так страна надеется защитить их от радиации в случае аварии.

Агентство ядерного регулирования (ASN) сообщило во вторник, что люди, живущие в радиусе 20 км от одной из 19 атомных электростанций, а также около 200 тыс. учреждений, включая школы, смогут вскоре забрать таблетки в ближайшей аптеке.

В 2016 Франция уже раздала таблетки йода людям, живущим в 10 км от АЭС, но теперь решила расширить радиус. По данным местных СМИ, три года назад государственной инициативой воспользовались только 50% жителей из обозначенных районов.

Эта мера направлена на защиту человеческого организма от радиоактивного йода, выделяющегося во время определенного вида аварий на ряде ядерных объектах. Попадая внутрь организма, он перерабатывается щитовидной железой и может в будущем вызвать рак и другие опасные заболевания. Насыщенная стабильным йодом, щитовидная железа не поглощает радиоактивный и не распространяет его по внутренним органам.

ASN также опубликовала правила поведения в случае подобных инцидентов. В частности, агентство подчеркнуло необходимость искать укрытие в зданиях, а не забирать детей из школы.

Франция занимает первое место в мире по доле атомной энергетики внутри страны, а также является одним из ее крупнейших экспортеров. В стране 19 АЭС, на которых расположено 58 ядерных реакторов.