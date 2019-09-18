"Брексит": мрачные оценки

На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге европейские лидеры выступили с мрачным оценками хода переговоров по "брекситу". Риск выхода Великобритании из состава ЕС без сделки растет. Лондон хочет исключить из предложенного договора положение о "бэкстопе", который подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что британский премьер Борис Джонсон пока не предложил ничего взамен .

"Я сказал Джонсону , что у меня нет эмоциональной привязанности к "бэкстопу", но я ясно указал на свою твердую приверженность тем целям, которым он служит. Поэтому я предложил британскому премьеру представить в письменном виде конкретные и реализуемые альтернативные решения".

Главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье предупредил, что не стоит недооценивать последствия "брексита" без сделки. По его словам, соглашение подготовило бы почву для будущего партнерства. И под ироничный смех сторонников "брексита" он упомянул возможность создания таможенного союза.

"Отправная точка этого партнерства — свободная торговля, и в тексте предложенного договора остается открытой дверь для реализации этого стремления, если в рамках наших будущих экономических отношений такое стремление разделит с нами Соединенное Королевство. Это можно будет сделать с помощью таможенного союза".

Ранее Барнье и Юнкер встречались с Джонсоном в Люксембурге, но эти переговоры закончились безрезультатно. И Брюссель, и Лондон надеются найти компромиссный вариант для согласованного "брексита", но внтуриполитические проблемы Великобритании осложняют эту задачу".