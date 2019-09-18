Спасут ли Амазонию дроны?

В тропические леса Амазонии пришли ведущие технологии. Южноамериканское племя тукуна используют их для борьбы с исчезновением лесного массива.

Местные жители проникают вглубь тропического леса, где патрулируют территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов – дронов.

Основная угроза для амазонских лесов, которые производят 20% кислорода на планете, – незаконная вырубка, пожары из-за установившейся засухи, а также поджоги, с помощью которых местные фермеры освобождают землю для сельскохозяйственных угодий: пастбищ и полей. Всё это, по мнению тукунцев, ставит под угрозу будущее нового поколения.

Мигель Ривера, местный житель:

"Мы должны принять во внимание, что наши дети растут. Если так будет продолжаться, что будет через двадцать лет? Чем они будут дышать?"

Сейчас в Амазонии установился сезон засухи, который продолжается с июня по ноябрь и достигает своего пика в конце сентября — самый пожароопасный период. В последние годы положение усугубляется ещё и тем, что летом здесь выпадает рекордно малое количество осадков.

Пабло Гарсия Акавас, местный житель:

"Очень жарко, раньше такого не было. С 11 утра солнце палит так, что кажется, будто бы все расплавится. Это невозможно вынести".

Из-за незаконной деятельности человека в Амазонии уже исчезло более 20% лестного массива. Бороться с этим порой опасно.

"В начале нам угрожали даже смертью, но мы следим за лесом и вынуждены искать союзников. Союзников, с которыми мы могли бы вести переговоры, чтобы изменить ситуацию", – продолжает тукунец.

Если местные жители обнаружат какую-либо угрозу, они могут обратятся за помощью к местным властям.Тукунцы считают, что их усилия будут бесполезны, если другие общины не последуют их примеру.

Эктор Эстепа, Euronews:

"Технология беспилотных летательных аппаратов будет применяться в Амазонии и в дальнейшем. Это маленькое устройство помогает патрулировать территорию, которая занимает не менее 25% площади американского континента, здесь находится как минимум четверть видов различной растительности планеты. Территория, которую тукунцы поклялись защищать, находится под угрозой из-за незаконной деятельности человека".