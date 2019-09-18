Художник рисует нефтью

Нефть для России — это благословение или проклятие? Художник Николай Наседкин — один из ведущих мастеров постсоветского экспрессионизма — пытается на языке современного искусства рассказать о значении черного золота в истории страны и жизни простых людей .

Наседкин создает свои живописные и графические работы с применением нефтяных суспензий.

Он объясняет:

Нефть — это просто повод, это материал. Раньше мы питались плодами, а теперь мы питаемся недрами земли, которые уходят. Для нашей страны нефть — и богатство, и сила. И, в то же время, до нас, простых людей, нефть не доходит Николай Наседкин художник

В состав экспозиции, представленной в Новой Третьяковке, вошел также документальный фильм о поездке художника на его малую родину в Воронежской области.

Куратор выставки Кирилл Светляков говорит, что Наседкин использует приемы, уникальные в мировой живописи:

Иногда с риском для жизни, это очень опасно — пары, суспензии очень отрицательно влияют на здоровье. И с помощью этого материала он пытается изобразить категорию общего порядка, такую как семья и родня Кирилл Светляков куратор выставки

Выставка под названием "Николай Наседкин. Нефть: личная история", продлится до 10 ноября. Одно из центральных мест в экспозиции отведено монументальным панно: художник выливал нефтяную суспензию на специально подготовленные листы картона , а после выполнял рисунок мастихином — специальным инструментом, использующимся в масляной живописи.