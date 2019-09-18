Художник рисует нефтью

Нефть для России — это благословение или проклятие? Художник Николай Наседкин — один из ведущих мастеров постсоветского экспрессионизма — пытается на языке современного искусства рассказать о значении черного золота в истории страны и жизни простых людей .
Наседкин создает свои живописные и графические работы с применением нефтяных суспензий.
Он объясняет:
В состав экспозиции, представленной в Новой Третьяковке, вошел также документальный фильм о поездке художника на его малую родину в Воронежской области.
Куратор выставки Кирилл Светляков говорит, что Наседкин использует приемы, уникальные в мировой живописи:
Выставка под названием "Николай Наседкин. Нефть: личная история", продлится до 10 ноября. Одно из центральных мест в экспозиции отведено монументальным панно: художник выливал нефтяную суспензию на специально подготовленные листы картона , а после выполнял рисунок мастихином — специальным инструментом, использующимся в масляной живописи.