Либерия: трагедия в школе

По меньшей мере 27 детей стали жертвами пожара, произошедшего в мусульманской духовной школе в Либерии. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. Только двум ученикам удалось спастись. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Трагедия разыгралась в ночь на среду в Пейнсвилле - пригороде столицы страны Монровии. Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведется расследование. На месте происшествия продолжается разбор завалов. Президент страны Джордж Веа выразил соболезнования семьям погибших.