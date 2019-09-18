Выборы в Израиле: в ожидании официальных итогов

К шести утра по местному времени израильские телеканалы, основываясь на результатах экзит-поллов, предположили, что в кнессете нового созыва у "Ликуда" будет от 30 до 33 мандатов, на два мандата больше - у левоцентристов из "Сине-белых". Всего в однопалатном парламенте 120 мест, и правительство возможно формировать, заручившись поддержкой половины депутатов плюс один голос.

Начало переговоров о формировании правящей коалиции возможно лишь после публикации официальных итогов.

Нынешний премьер, который намерен и в пятый раз остаться на этом посту, уже заявил, что его новое правительство будет придерживаться "ценностей сионизма", то есть сохранять основы израильской государственности: "В ближайшие дни мы начнем беседы, целью которых станет создание сильного сионистского правительства, чтобы не дать возможность сформировать антисионистское правительство".

Бени Ганц, бывший начальник генштаба армии самообороны Израиля и лидер "Сине-белых", намерен предложить свою политическую программу в качестве альтернативной стратегии, он полагает, что прежде все же следует дождаться официальных итогов нынешнего голосования: "Нетаньяху не выглядит победителем. С другой стороны мы готовы продемонстрировать новую политическую стратегию развития для нашей страны, уже показавшую свою привлекательность для избирателей".

Вопрос в том, на чью сторону склоняться симпатии депутатов от других партий и движений. Согласно тем же экзит-поллам, движение, объединившее представителей арабских партий, получает от 13 до 15 мест в кнессете.

Свою роль в формировании будущего кабинета намерены сыграть и ультраправые, которых представляет экс-министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль", Авигдор Либерман: "Нам требуется кабинет национального единства, в который вошли бы и представители нашей политической силы, и "Ликуда", и "Сине-белых".

Избирательный барьер для прохождения партий и движений в кнессет - 3, 25%.

Это означает, что минимальный размер политического представительства составляет 4 депутатских мандата.

Подсчет бюллетеней для подведения окончательных итогов, может занять, как сообщается, около недели.