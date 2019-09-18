Франция: таможня дает добро

Генеральная репетиция перед ожидаемым "брекситом". Французская таможенная служба опробовала новые правила досмотра грузовых автомобилей при пересечении Ла-Манша через Евротуннель. В так называемых учениях были задействованы порядка двадцати добровольцев, а также многочисленные сотрудники таможни. Тем временем водители пытаются понять, как новая система будет действовать в реальных условиях: ежедневно пункт сбора дорожной пошлины проходят более пяти тысяч грузовиков.

Стивен Меурин, водитель: "Придется долго ждать: контроль, проверки... Ждать по обе стороны. Здесь тысячи грузовиков, очереди, часы ожидания. Но есть элемент неопределенности, потому что мы не знаем, когда это произойдет. Пока все откладывается. Но нам придется с этим столкнуться".

Сам принцип прохождения контроля довольно прост: грузовик останавливается у барьера. Затем водитель предъявляет таможенную декларацию - бумагу со штрих-кодом, заранее подготовленную транспортной компанией и проверенную сотрудником Евротуннеля. Одновременно осуществляется миграционный контроль. Кроме того, при необходимости инспектор может проверить груз. Чтобы избежать огромных очередей, увеличена пропускная способность пунктов контроля.

Франсиско Валера, водитель: "В любом случае, если придется ждать, мы будем ждать. Это часть работы. Нет, я думаю, что все сложится нормально. Лично у меня никаких опасений нет".

Эрик Менье, начальник таможни: "Таможенные органы Франции готовились к этому в течение двух лет. Мы вели работу со своими сотрудниками, внедряли компьютерные и коммуникационные технологии. Цифровая таможня - сложный механизм. Но на сегодняшний день он уже работает".

Условия проведенного теста были максимально приближены к реальным. В компании Eurotunnel заявили, что таможня готова поддерживать непрерывность трафика между Францией и Великобританией в случае любого сценария "брексита".