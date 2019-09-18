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Юный скейтер без ног

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 Надежда Дрямина 
Юный скейтер без ног
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Максиму Абрамову всего 10. У него нет ног, но есть скейтборд, мечта попасть на Олимпиаду и тысячи поклонников по всему миру.

Юный спортсмен выполняет такие трюки, которые не по силам многим опытным, именитым скейтерам.

Ног Максим лишился в полугодовалом возрасте из-за пожара, произошедшего по вине матери. Деньги на операции собирали через благотворительные фонды. Вскоре мальчик обрёл новую семью в Санкт-Петербурге. Там же и открыл для себя этот экстремальный вид спорта.

"В скейте главное - правильно упасть, а не сделать трюк. То есть сначала нужно научиться правильно падать, а уже потом выполнять трюки", - говорит наш юный собеседник.

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🖐 plant 📸 @kirillsheffchenko

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Известность к нему пришла после того, как звёздный американский скейтбордист Тони Хоук опубликовал на своей странице в соцсети видео с тренировки Максима, назвав его своим "любимым скейтером".

По словам тренера, такая популярность не мешает, а наоброт - мотивирует его подопечного.

"Я показал ему таких же ребят, как и он, из Бразилии и Америки, которые уже добились больших результатов. Это его мотивирует и вдохновляет в первую очередь потому, что он чувствует себя свободным", - объясняет тренер Павел Мушкин.

В планах Максима - Чемпионат Европы по скейтбордингу и Всемирные экстремальные игры Х-Games в США. Но главная его мечта - выступить на Олимпиаде-2024.

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