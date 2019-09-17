"Дело о пророгации - дело суда"

Это, пожалуй, самое значимое дело в современной истории Великобритании, которое когда-либо рассматривалось в высшей судебной инстанции страны.

Слушания по иску против британского правительства о незаконности приостановки работы Палаты общин начались во вторник в Верховном суде. Ему предстоит ответить на два вопроса: является ли дело о пророгации делом суда? И если да, то было ли решение премьера отправить парламент на дополнительные каникулы законным?

В своей вступительной речи председатель ВС пообещала, что слушания не выйдут за рамки правового поля.

"Важно подчеркнуть, что нас не волнуют широкие политические вопросы, которые формируют контекст. Вопрос, который мы рассматриваем, лежит в юридической плоскости. Его решение не будет определять, когда и как Соединённое Королевство покинет Евросоюз", - сказала Бренда Хейл перед началом заседания.

Борис Джонсон отправил парламентариев в пятинедельный принудительный отпуск после того, как те приняли законопроект, обязывающий премьера просить Брюссель о переносе "брексита", если соглашение по его условиям между Великобританией и ЕС не будет достигнуто.

Слушания в Верховном суде, как ожидается, продлятся три дня.