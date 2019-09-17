Верховный суд решит

Это будет одно из самых серьезных дел, когда-либо слушавшихся в Верховном суде Великобритании. Он должен постановить, законно ли действовало правительство, отправив на пятинедельный перерыв парламент, тем самым заглушив дебаты о "брексите" всего за несколько недель до объявленной даты выхода страны из ЕС - 31 октября.

Появление церемонимейстера с черной булавой, означающее приостановку работы парламента, было встречено в Палате общин гулом негодования.

Джина Миллер - предпринимательница. Она неоднократно подвергала сомнению решение покинуть ЕС. Миллер была весьма недовольна решением правительства о пророгации.

Мы просили суд рассмотреть законность действий премьер-министра по приостановке работы парламента. Это было сделано вопреки конституции, противозаконно. Он просто заглушил голос законодателей в тот момент, когда они хотели остановить процесс выхода из Евросоюза без соглашения Джина Миллер предпринимательница

Однако обращение Миллер по поводу пророгации было отклонено английскими судами.

В Шотландии закон интерпретируют иначе. На прошлой неделе похожий иск, поданный парламентариями, которые выступают против "брексита", был поддержан единогласно.

Согласно каждому мнению, рекомендация, данная правительством Ее Величеству Королеве Великобритании по приостановке работы парламента с 9 сентября по 14 октября, незаконна и поэтому пророгация сама по себе противоречит закону Лорд Карлоуэй

На проведение слушаний в Верховном суде отведено три дня. Усложняет ситуацию и то, что во внимание должны быть приняты правовые позиции всех четырех частей Соединенного Королевства - Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.