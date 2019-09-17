Верховный суд решит

Это будет одно из самых серьезных дел, когда-либо слушавшихся в Верховном суде Великобритании. Он должен постановить, законно ли действовало правительство, отправив на пятинедельный перерыв парламент, тем самым заглушив дебаты о "брексите" всего за несколько недель до объявленной даты выхода страны из ЕС - 31 октября.
Появление церемонимейстера с черной булавой, означающее приостановку работы парламента, было встречено в Палате общин гулом негодования.
Джина Миллер - предпринимательница. Она неоднократно подвергала сомнению решение покинуть ЕС. Миллер была весьма недовольна решением правительства о пророгации.
Однако обращение Миллер по поводу пророгации было отклонено английскими судами.
В Шотландии закон интерпретируют иначе. На прошлой неделе похожий иск, поданный парламентариями, которые выступают против "брексита", был поддержан единогласно.
На проведение слушаний в Верховном суде отведено три дня. Усложняет ситуацию и то, что во внимание должны быть приняты правовые позиции всех четырех частей Соединенного Королевства - Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.