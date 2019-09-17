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Афганистан

За двойным терактом стоят талибы

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 Марфа Васильева 
За двойным терактом стоят талибы
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До 50 человек погибли во вторник в Афганистане в результате двух терактов, ответственность за которые взяло на себя движение "Талибан".

Первый взрыв прогремел утром в городе Чарикар провинции Парван. Смертник на мотоцикле привел в действие взрывное устройство на контрольно-пропускном пункте, установленном охраной президента страны Ашрафа Гани. В Чарикаре он проводил предвыборный митинг в рамках президентской кампании. По данным на этот час, 26 человек погибли, в том числе женщины и дети. Около 40 ранены.

Второй взрыв раздался час спустя в Кабуле, в центре по вербовке новобранцев. Как сообщили позже в МВД Афганистана, погибли 22 человека, 38 получили ранения.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября. Взяв на себя ответственность за теракты, движение "Талибан" настойчиво призвало население бойкотировать их.