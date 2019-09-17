"Самооборона" против мигрантов

В Словении продолжает свою деятельность ультраправая группировка "Штирская гвардия" — несмотря на расследование полиции и заявления МВД страны о том, что власти не сотрудничают с сельскими патрулями.

Члены движения называют себя "отрядом самообороны" и утверждают, что ловят нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться через забор на границе с Хорватией и затем передают их полиции.

Член "Штирской гвардии" Блаж Зидар говорит: "Думаю, что единственное решение проблемы — направить армию на охрану границы. Ситуация сложилась такая, как если бы открыли ворота тюрьмы, чтобы выпустить всех заключенных. И кто бы остался в тюрьме? Никто".

В августе в Словении начались работы по возведению новой части забора на границе с Хорватией. После завершения этого участка общая длина забора составит 219 километров и охватит почти треть словенской границы с Хорватией. В МВД говорят, что забор будет временным.

Организатор "Штирской гвардии" — бывший кандидат в президенты Словении Андрей Шишко. Название созданной им группировки напоминает о "Белой гвардии", которая во время Второй мировой войны выступала на стороне фашистов.

Журналистам агентства AP Андрей Шишко заявил: "Наша цель — обучить людей, всех добровольцев защищать свою страну в случае необходимости и помогать полиции и военным контролировать общественный порядок, особенно в эпоху массовой миграции из африканских и азиатских стран, охранять наши границы. Потому что государство, которое может защитить собственные границы, нельзя назвать суверенным".

По официальным данным, за период с января по август в Словению из Италии и Хорватии попали свыше 7000 нелегальных мигрантов, что почти на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

А местные СМИ пишут о том, что жители пограничных районов поддерживают такие отряды, так как разочарованы действиями полиции.