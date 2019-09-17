Под подозрением - Иран

"Оружие, использованное для нападения на объекты в Абкайке и Хурайсе, иранское", - об этом заявил официальный представитель арабской коалиции, воюющей в Йемене.

Иран ответил, что эти обвинения "лишены оснований".

Американский президент поддержал дискуссию, заявив, "я не хочу войны. ни с кем, я не воинственный. Хотя наша страны готова к войне лучше любой другой страны на любом отрезке истории. Выберем ли мы путь войны или мира в данной ситуации, покажет время".

Вместе с тем в Вашингтоне еще раз повторили,что Иран остается главным подозреваемым в совершении нападения на нефтеперерабатывающие заводы аравийского королевства.

Тегеран накануне сообщил, что у повстанцев-хуситов есть право защищаться от наступления, которое возглавляет армия Эр-Рияда.

Об этом в Астане заявил президент Ирана Хасан Роухани: "Йеменский народ пользуется абсолютно законным правом, чтобы себя защитить. Это ответное нападение, и оптимальным было бы прекратить военные действия с обеих сторон, став на путь переговоров".

Российский президент, в свою очередь, предложил Саудовской Аравии купить ЗРК С-400, заявив, что они способны защитить суверенное воздушное пространство.

"Мы готовы предоставить помощь Саудовской Аравии, чтобы они защитить свою страну, свой род, достаточно будет политической воли у руководства страны принять ответственное решение, подобное тому, которое приняли власти Ирана или президент Турции, когда купили ЗРК С-400 у России", - сообщил Владимир Путин.

Американская разведка заявила, что по целям в Саудовской Аравии было нанесено 19 ударов с северо-западного направления, предъявив общественности увеличенные изображения нефтехранилищ.