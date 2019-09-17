Актеры запустили флешмоб по поддержку Павла Устинова

Российские актеры запустили флешмоб в соцсетях в поддержку Павла Устинова, которого днем ранее приговорили к 3,5 годам заключения. Его обвинили в том, что во время задержания на акции 3 августа он вывихнул плечо росгвардцейцу. При этом на кадрах, опубликованных в интернете, видно, как четверо сотрудников правопорядка бросаются на Устинова, валят на землю и начинают бить его дубинками. До задержания он спокойно стоял около метро (росгвардцейцы настаивают на том, что актер выкрикивал лозунги против властей, но на кадрах никаких выкриков не слышно).

Сам Устинов говорит, что в акции не участвовал, а на Пушкинскую площадь приехал на деловую встречу.

Первым видео в поддержку Устинова опубликовал актер Александр Паль. Он назвал это дело полностью сфабрикованным и призвал власти обратить внимание "на этот произвол и самосуд". "На видео прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги и самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство".

Посты в поддержку Устинова опубликовали и многие другие актеры. "Давно наплевали и на права на свои, и на законность, и на свободу слова, и на прозрачные справедливые суды. Поэтому так и живём", - написала актриса Анна Чиповская, сопроводив свой пост картинкой "Я/Мы Павел Устинов". Такое же изображение опубликовали Александр Гудков, Ирина Горбачева, Данила Козловский, Кристина Асмус.

Никита Ефремов сравнил дело Устинова с делом журналиста Ивана Голунова, которому в июне подбросили наркотики. "Вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем", — заявил в своем обращении Ефремов.

"Это все вернётся к тем, кто это делает... а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ?" - задается вопросом Юлия Пересильд.

"Павел Устинов не мог вывихнуть руку сотрудникам Росгвардии – этим сильным, смелым и мускулистым ребятам, которые охраняют наш покой", - убеждена генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки. "Во-первых, намерения наказуемы НЕ так же, хотя к Павлу Устинову и это не имеет никакого отношения. Поставьте себя на место Павла. Приехали на встречу и уехали в тюрьму от родных и близких на три с половиной года". Произошедшее с Устиновым Канделаки назвала "несправедливым, неразумным, бесчеловечным".

Вечером в понедельник спектакли в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре "На Страстном", театре "Практика" и "Сатириконе" завершились словами в поддержку Устинова. "Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!" — сказал режиссер МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников. До этого в поддержку молодого актера выступил Константин Райкин, у которого учился Устинов.