Пол Уилан остаётся под арестом

Арестованный в России и обвиняемый в шпионаже Пол Уилан назвал дело по которому он проходит "абсурдной провокацией" и обратился к главам правительств в Оттаве, Дублине, Лондоне и Вашингтоне, а также к ООН с просьбой вмешаться как можно скорее. Заявления Уилана прозвучали в зале Мосгорсуда, который признал законным продление до 29 октября срока ареста гражданина США и других государств. Уилан настаивает на своей невиновности.

Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже: "Мне не позволено вдаваться в детали. Но я могу сказать, что меня подставили. Я не совершал преступление. Я поехал к Кремлю утром на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться и пойти на свадьбу. В моей комнате появился человек, положил что-то в мой карман, и потом меня арестовали".

Владимир Жеребенков, адвокат: "Сегодняшнее решение считаем незаконным, необоснованным, ну отчасти политически мотивированным. Прекрасно понимаете отношения двух стран. Будем дальше обжаловать это решение".

Пол Уилан имеет гражданства США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. В декабре прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении, как сообщили в ведомстве, шпионской акции. По словам адвоката, Уилана обвиняют в работе на американские спецслужбы. Следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.