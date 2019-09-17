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Израиль

Выборы в Израиле: вторая попытка

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 Елена Караева 
Выборы в Израиле: вторая попытка
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Reuters
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В Израиле в 7 утра открылись избирательные участки. Более 6 миллионов граждан могут отдать свои голоса в пользу политических партий. В бюллетенях значатся названия двух основных оппонентов - "Ликуда" и "Синего и белого", а также еще 28 других блоков и движений.

Парламентские выборы проводятся вторично, поскольку Биньямину Нетаньяху не удалось в установленное после предыдущего голосования время сформировать коалиционное правительство.

Новый кнессет станет парламентом 22-го созыва.

"Ликуд" - правоцентристы и "Синее и белое" - левоцентристы, претендуют, судя по цифрам последних опросов, на наибольшее количество депутатских мандатов. Как говорят наблюдатели, победителя от побежденного будет отделять лишь небольшой отрыв.

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