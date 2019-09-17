Израиль выбирает, палестинцы наблюдают

Палестинцы внимательно следят за выборами в Израиле. Кто бы ни одержал победу у соседей, люди здесь не видят для себя положительного исхода. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху, в случае избрания, обещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и на все еврейские поселения на Западном берегу Иордана.

Абед, житель Газы: "Что предложат мне израильские лидеры? Работу? Разрешат ли работать в Израиле? Нет! Судя по избирательной кампании они хотят пойти войной на Газу".

Ахмед, житель Рамаллаха: "Оба они одинаковы. И израильский премьер Биньямин Нетаньяху, и бывший начальник Генштаба Бени Ганц. Разницы никакой нет. У палестинцев есть своя земля. Ее отобрали силой и возвращена она будет тоже силой".

Камаль, житель Рамаллаха: "Ничего не изменится, даже если победит оппозиция. Бени Ганц будет действовать более жестко по сравнению с Нетаньяху. Будет еще хуже. Потому что, кто бы ни правил Израилем - все они крайне правые".

На период парламентских выборов в целях безопасности Израиль ввел в действие режим блокады палестинских территорий. Он начался в полночь семнадцатого сентября и продлится двадцать четыре часа.