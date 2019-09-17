Бени vs Биби: вторая попытка

Около 10,5 тысяч избирательных участков открылись во вторник в Израиле с раннего утра. Премьер-министр и глава правоцентристской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху проголосовал в Иерусалиме.

По итогам выборов - вторых за текущий год - должен определиться новый состав парламента (кнессета), так как после апрельских сформировать коалицию и правительство Нетаньяху не удалось. Его основным соперником и на этих выборах остаётся лидер левоцентристского блока "Кахоль Лаван" ("Синее и белое"), бывший начальник Генштаба генерал Бени Ганц.

Глава партии "Наш дом — Израиль" Авигдор Либерман проголосовал на участке в поселении Нокдим. Его традиционный электорат - русскоговорящие израильтяне.

А всего в выборах участвуют 29 партий и движений. Свои голоса за них могут отдать более 6 млн граждан. Накануне о выходе из борьбы заявила партия "Коль Исраэль ахим ле-шивьон хеврати" ("Весь Израиль – братья по общественному равенству"), основанная эфиопской общиной страны.

По данным предвыборных опросов, наибольшие шансы на победу у партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца. На прошлых выборах разрыв между ними составил лишь около процента, похожая картина ожидается и на этот раз.

Чтобы пройти в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 3,25%.