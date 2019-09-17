Сети-привидения, гроза морей

Институт окружающей среды и Ассоциация профессиональных рыбаков Финляндии начали исследование в Ботническом заливе Балтийского моря, чтобы выяснить, какими последствиями грозят биологическому разнообразию планеты так называемые сети привидения. Утерянные или забытые в промысловых районах, они становятся ловушкой для множества морских животных, рыб и даже птиц, которые запутываются в них и погибают.

Принимающий участие в с исследовании финский Фотограф-натуралист Маркку Найха рассказывает:

"Одни говорят, что таких сетей в море немного, другие утверждают, что их там полным-полно. Но вот мы проделали 300 километров и обнаруживали сети привидения примерно каждые 1-2 километра. Похоже, они остались там после зимнего промыслового периода. Так что сейчас мы располагаем конкретными цифровыми данными".

Сети-привидения составляют лишь 20% всего морского мусора, но по губительным последствиям для дикой природы наиболее опасны. По данным финских исследователей, изготовленные из тонких нейлоновых нитей, они рассыпаются в воде на микро-частицы, которые заглатываются рыбами и морскими животными. Аналогичное исследование предполагается провести также в пресноводных озёрах и реках Финляндии.