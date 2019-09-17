Йоханнес Хан: "Мы должны продвигать европейский образ жизни"

Йоханнес Хан, опытный австрийский политик, работающий в Брюсселе, готовится к своему третьему сроку в качестве комиссара. Последние 5 лет он отвечал за расширение, а при Урсуле фон Дер Лайен займется бюджетом Евросоюза, который может оказаться под серьезным давлением из-за "брексита".

Даррен Маккафри, euronews: "Господин комиссар, большое спасибо, что пришли к нам. Учитывая тот факт, что мы все еще говорим о возможности "брексита" без сделки, насколько вы этим обеспокоены этим и какое влияние это может оказать на европейский бюджет на ближайшие годы?"

Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства: "Возможный "брексит" без сделки окажет очень сильное влияние на бюджет 2020 года, потому в нем мы по-прежнему рассчитываем на Великобританию или, по крайней мере, на оптимистичный вариант выхода. При иной ситуации нам придется ее изучить и адаптироваться к новым вызовам. Но я, как и все мы, все еще уверен, что в конце концов у нас будет..."

Даррен Маккафри: "Чего коснутся урезания?"

Йоханнес Хан: "Мой коллега и друг Гюнтер Эттингер, который пока отвечает за это, безусловно, занимается этой проблемой. Но говорить об этом слишком преждевременно, я думаю, что сначала мы должны сделать все, что можем, чтобы избежать жесткого "брексита", поскольку это не в интересах европейцев, и еще меньше - в интересах британцев".

Даррен Маккафри: "Но чего ожидать в ближайшие несколько лет - того, что Европа будет тратить меньше денег, или того, что богатым странам придется вкладывать больше?"

Йоханнес Хан: "Это зависит от переговоров. Решения предстоит принимать государствам-членам и Европарламенту. Но я уверен, что в конце концов мы, как всегда, найдем хороший компромисс".

Даррен Маккафри: "Давайте перейдем к вопросу, который занимал большую часть вашего времени последние пять лет, - к вопросу расширения Европейского Союза. На самом деле этого не произошло, что-то, похоже, застопорилось в процессе присоединения, например, Албании после того, как в июне было наложено вето. Вы были разочарованы? Это ваша личная неудача?"

Йоханнес Хан: "Во-первых, я хочу напомнить, что в начале нашего мандата было известное заявление президента Юнкера о том, что в течение этого срока не будет никакого расширения, но мы добились большого прогресса в последние пару лет с точки зрения лучшей подготовки стран к тому, чтобы стать членами ЕС. А в случае Северной Македонии и Албании они уже могли увидеть "зеленый свет" для начала переговоров. Но я уверен, что это произойдет уже в октябре".

Даррен Маккафри: "Можете ли вы заверить, что видите какую-то точку в недалеком будущем, когда они вступят в Европейский Союз?"

Йоханнес Хан: "Речь идет о стартовом этапе, начиная с переговоров. Сегодня мы должны рассматривать это как процесс. Это не просто переговоры о том, чтобы они приняли нашу правовую концепцию, речь идет о том, как она реализуется".

Даррен Маккафри: "Пять, десять лет?"

Йоханнес Хан: "Нет, это зависит от стран-партнеров. Речь также идет, например, о том, чтобы Сербия влилась в европейскую внешнюю политику, речь идет об экономическом развитии".

Даррен Маккафри: "Вы занимались проблемами коррупции, в соответствии с определением этой должности. В нем говорится, что часть обязанностей комиссара по вопросам расширения заключается в поддержке стремящихся к вступлению стран в проведении демократических и экономических реформ и соблюдении верховенства закона. Ваш номинированный преемник на этом посту был выдвинут Виктором Орбаном и правительством Венгрии. Как вы думаете, они подходят для поддержания верховенства закона?"

Йоханнес Хан: "Во-первых, этот кандидат был членом Венецианской комиссии, которая является самым авторитетным учреждением в Европе и, вероятно, во всем мире, занимающимся вопросами верховенства закона. Во-вторых, каждый из нас, я имею в виду каждого комиссара, должен дать клятву Европейскому Союзу, его ценностям, договору и должен быть европейским чиновником".

Даррен Маккафри: "Вы понимаете, почему многие члены Европарламента и другие люди несколько обеспокоены тем, что это страна, Венгрия, в отношении которой идет расследование по вопросам о верховенстве закона, теперь, как ожидается, будет судить о присоединяющихся странах. Вы понимаете эти опасения?"

Йоханнес Хан: "Я понимаю эти опасения, но это касается человека. Ему предстоит представить себя в Европарламенте. Это будет определенно тяжелое слушание, а затем депутаты примут необходимые решения. Но я уверен, что мой коллега представит себя очень убедительно".

Даррен Маккафри: "Один из новых постов, созданных Урсулой фон дер Ляйен, - заместитель председателя по "Защите европейского образа жизни". Вы понимаете, что это значит?"

Йоханнес Хан: "Как действующий комиссар, не только по расширению, но и по добрососедству, я узнал, насколько привлекательна Европа, насколько привлекателен европейский образ жизни. В Европе каждый может отстаивать свои интересы и свободу выражения мнений, свободу собраний и так далее".

Даррен Маккафри: "Но нынешний глава комиссии, ваш начальник Жан-Клод Юнкер, сказал Euronews, что ему не нравится идея связывать миграцию с защитой европейского образа жизни. Не должна ли Урсула фон дер Ляйен изменить свое решение?"

Йоханнес Хан: "Она представляла свою программу в начале июля, и именно защита европейского образа жизни была одной из ее основных областей, основных тем, и никто это не обсуждал. Лишь несколько дней назад это стало темой дискуссий и свелось к вопросу миграции. Миграция и борьба с ней - один из многих элементов, охватываемых этим досье. И, честно говоря, предлагать убежище, иметь надлежащую процедуру оценки, основанную на верховенстве закона, - это также часть нашего европейского образа жизни. У нас есть верховенство закона, у нас есть стандарты, на которые люди могут положиться".

Даррен Маккафри: "То есть она должна сохранить это название?"

Йоханнес Хан: "Конечно. Мы должны продвигать европейский образ жизни. Вчера в разговоре с новыми коллегами я поделился детскими воспоминаниями - подростками мы по-настоящему восхищались американским образом жизни. Но уже лет 20 никто не говорит об американском образе жизни, об американской мечте. Там все изменилось. Однако мы, я думаю, можем и должны гордиться европейским образом жизни".

Даррен Маккафри: "Когда смотришь на фотографию вашей комиссии, видишь, что сейчас есть гендерное равенство, которое, я полагаю, вы приветствуете. Но у всех комиссаров белые лица. Не стыдно ли Евросоюзу, что у него нет и никогда не было комиссара небелого цвета кожи?"

Йоханнес Хан: "Не сегодня, не в этой комиссии, но не исключено, что это произойдет в будущем. Это зависит также от..."

Даррен Маккафри: "2019-й год".

Йоханнес Хан: "Это зависит также от политической структуры, а не от государств-членов. Самое главное - компетентность кандидатов. Мы не должны различать их по принадлежности к той или иной этнической группе. Я думаю, что Европа на самом деле красочна. И мы должны это сохранять. Это часть нашего европейского образа жизни. И поэтому я вполне уверен, что в следующий раз эта фотография может быть намного более красочной, чем сегодня".