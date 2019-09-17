Brexit как юридический казус

Из абстрактного понятия Brexit превратился в юридический казус: во вторник Верховный суд Великобритании провел первое заседание по вопросу о законности решения премьер-министра приостановить работу парламента. Оппозиция убеждена, что таким образом Борис Джонсон навязал Палате общин молчание, чтобы осуществить Brexit без сделки.

Дело дошло до Верховного суда после того, как Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности парламента незаконна, а Высокий суд Лондона отклонил иск по этому делу, но позволил подавать на данное решение апелляцию.

В результате британское правительство подало апелляцию в Верховный суд на решение шотландской судебной инстанции, а политическая активистка Джина Миллер - против решения лондонского суда.

Генеральный прокурор Шотландии Ричард Кин, представляющий интересы правительства, заявил, что рассмотрение судами политических решений "неприемлемо с конституционной точки зрения".

"Если суд примет решение, что рекомендация премьер-министра (королеве приостановить работу парламента - прим.ред.) была незаконной, тогда премьер-министр сделает все необходимые шаги для того, чтобы выполнить решение суда", - пояснил он.

Если по итогам 3 дней заседания Верховынй суд решит, что решение Бориса Джонсона было незаконным, Палата общин может собраться немедленно, считают эксперты.

"Вердикт должен быть вынесен в начале следующей недели, - передает из Лондона специальный корреспондент Euronews Винсент МакАвини. - Если премьер-министр проиграет, как то случилось в шотландском суде на прошлой неделе, это может означать, что депутаты займут свои места в парламенте раньше 14 октября. Ключевым моментом может стать появление в среду в суде бывшего премьер-министра Джон Мэйджора для дачи показаний. На это следует обратить внимание. Бывший премьер-министр Великобритании от Консервативной партии выскажется по злободневному вопросу, который разделил тори на десятилетия вперед".