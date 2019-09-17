Эр-Рияд пытается успокоить рынки

Эр-Рияд в силах справиться с последствиями недавних атак беспилотников на нефтяные объекты королевства. Об этом, пытаясь успокоить рынки, во вторник заявил король Саудовской Аравии.

Абдель Азиз Аль Сауд выразил уверенность в том, что нападавшие стремились поразить мировые поставки нефти и нанести урон международной экономике в целом. Он пообещал, что будет противостоять угрозам "вне зависимости от того, кто за ними стоит".

Тем временем, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит предпосылок для снятия запрета, введённого Берлином на экспорт оружия Саудовской Аравии в октябре прошлого года.

"На данный момент я не вижу никаких оснований для изменения позиции немецкого правительства. Мы были проинформированы о событиях в Йемене, когда принимали решение о введении эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду. Я думаю, эти события ещё более чётко показывают, что необходимо сделать всё для того, чтобы прийти к дипломатическому решению йеменского конфликта, даже если сейчас это кажется крайне сложным", - заверила канцлер Германии.

США утверждают, что за нападением стоит Иран. Но Франция, как и другие европейские державы, призывает не торопиться с выводами.

"В настоящее время Франция не обладает такими сведениями, которые позволили бы нам сказать, что эти беспилотники прибыли из того или иного конкретного пункта. Я не знаю, есть ли у кого-нибудь такие доказательства", - сказал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

В результате атак на месторождения Хурайс и Абкайк нефтяной компании Aramco, ответственность за которые взяли на себя йеменские хуситы, Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти. А цены на неё резко возросли.