"Синий и белый" Бени Ганц

Пользующийся уважением и популярностью в Израиле бывший военачальник и генерал Бени Ганц пришёл в политику относительно недавно. Созданный им в начале года вместе с Яиром Лапидом альянс Кахоль Лаван ("Синий и белый") позиционируется как центристский, а сам Ганц предлагает более умеренную политику в отношении палестинцев, руководствуясь примером Менахема Бегина и Ицхака Рабина. Но при этом предостерегает: если мирные инициативы провалятся, то Израиль будет укреплять свои поселения, не уйдёт с Голанских высот, а объединённый Иерусалим навсегда останется его столицей.

"Если я возглавлю правительство, мира не будет до тех пор, пока Иран угрожает Израилю захватом Сирии, Ливана, сектора Газа или подрывает Ближний Восток. Во время моего правления у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Ганц в феврале, представляя программу новосозданного альянса Кахоль Лаван.

Беспокоит бывшего военачальника и раскол в израильском обществе, за который, по его мнению, виноваты нынешние власти. "Сильное правительство правит, чтобы объединять общество, а не разделяет его, чтобы править", -неоднократно повторял Бени Ганц ещё во время предыдущей предвыборной кампании. Эти слова и его обещание положить конец расколу нашли отклик у избирателей: на выборах в апреле "Синие и белые" получили 35 мест в Кнессете - столько же, сколько и Ликуд Биньямина Нетаньяху.

Бени Ганц в цитатах:

"Если господи Рухани не поймет слов, то мы объясним ему по-другому. Шейху Насралле и Касаму Сулеймани я хочу сказать, что ваши игры в регионе закончились. Ахмаду Синуару я советую не испытывать моё терпение в очередной раз. Мы будем содействовать гуманитарной помощи сектору Газа, его экономическому развитию, но не позволим платежи "протекшен" наличными".

"Мы создадим правительство, которое будет государственным, а не будет королевством. В этом правительстве не будет нападок на Начальника Генштаба, Генинспектора полиции, Юрсоветника правительства. Не будет подстрекательства против судей, деятелей культуры и журналистов".

"Время, когда горем семей, потерявших близких в войнах, пользовались в политических целях, закончилось. Наше правительство будет стремиться к миру".

"Мы будем с корнем выкорчевывать коррупцию. Сама мысль о том, что в стране может быть премьер-министром человек, против которого подано обвинительное заключение — это насмешка. Этого не будет. Мы углубим сотрудничество с ортодоксами, арабами и друзами. Создадим возможность гражданской армейской службы для всех".

"Израиль — еврейское государство. в котором все граждане равны. Мы будем продвигать возможность гражданских браков, позволим работу общественного транспорта в субботу там, где это будет необходимо местным жителям, но и будем следить за святостью субботы для еврейского народа. Будем бороться с насилием против женщин, предоставим ЛГБТ- сообществу все права, которые есть у граждан страны".