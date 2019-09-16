Сноуден хочет в Европу

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, проживающий в России с 2013 года, надеется получить убежище в одной из стран ЕС. Об этом он рассказал европейским СМИ. Во время интервью немецкому телеканалу ZDF Сноудена спросили, не боится ли он, что президент России Владимир Путин однажды откажет ему в гостеприимстве.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ: "Он мог бы, к сожалению. Пока у Европы будет такая политика, в рамках которой осведомителей не будут защищать от США, а только от Саудовской Аравии, Китая или России, проблема будет оставаться. Я думаю, что это один из самых печальных уроков этой истории. Какие выводы из этого сделают будущие информаторы. Что это даст миру? Что это говорит о нас?"

Сноуден сообщил, что при канцлере Ангеле Меркель он не видит возможности получить убежище в Германии, и очень хочет, чтобы это право ему предоставил нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. В США Сноудена обвиняют в шпионаже: в 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе прослушке переговоров зарубежных лидеров.

В очередной раз в центре внимания СМИ Сноуден оказался не случайно. 17 сентября он выпускает свои мемуары, изданные в более чем двадцати странах, включая США, Францию, Германию, Великобританию.