Европа осуждает нападения на саудовские НПЗ

Европейские страны осуждают нападения беспилотников на саудовские нефтяные объекты. В Германии опасаются негативных последствий для мировой экономики в целом.
В результате атаки крупнейший экспортер черного золота уже снизил объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в сутки.
Тем временем, в Вашингтоне заявляют, что уже нашли виновника. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, это вовсе не йеменское движение, против которого борется международная коалиция во главе с Эр-Риядом, а Тегеран.
"Я хочу вновь заявить: США безоговорочно осуждают иранское нападение на Саудовскую Аравию. Мы призываем другие страны последовать нашему примеру. Подобное поведение неприемлемо", - заявил министр энергетики США Рик Перри.
В Вашингтоне уверены в причастности Тегерана к почти сотне атак на Королевство. Иран все эти обвинения отвергает.