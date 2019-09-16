Скачок цен на рынке нефти

Стоимость нефти марки Brent на торгах в понедельник превысила $70 за баррель, суммарный рост цен фьючерсов на топливо составил почти 20%, это, как отмечается, самый большой скачок за последние почти три десятилетия. Дефицит топлива на рынке после нападения на нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии пообещали возместить США - президент Трамп сообщил, что спрос будет покрыт из американских стратегических резервов.

Госдепартамент также заявил, что за субботним нападением хуситов на нефтяные объекты аравийского королевства стоит Иран.

Тегеран ответил Вашингтону, подчеркнув, что именно Америка заинтересована в дестабилизации ситуации в этом регионе и в акватории Персидского залива в частности.

"США поддерживают Саудовскую Аравию и Эмираты. Это они поставляют этим монархиям оружие, снабжают разведданными, часть военных операций коалиции в Йемене ведут также американцы", - подчеркнул президент Ирана Хасан Роухани.

АRАМСО, нефтяная компания королевства, сообщила, что из-за нападения лишилась части мощностей, что привело к падению добычи на более, чем с пять с половиной миллионов баррелей нефти в сутки.

Нападению подверглись предприятия в Абкайке и Хураисе, которые включают в себя крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие заводы.

Житель Эр-Рияда склоняется к версии демонстрации силы и, одновременно, акции устрашения.: "Предположим, что за этим стоит Иран. Но ведь нападают в данном случае не только на Саудовскую Аравию. Те, кто это совершил, хотят сказать США, что могут дотянуться до любых, самых охраняемых, объектов, а Европе они показывают, что могут контролировать цены на топливо. И это выглядит как мщение".