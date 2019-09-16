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Россия

"Академик Ломоносов" прибыл

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 Михаил Саленков 
"Академик Ломоносов" прибыл
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Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начнет вырабатывать электроэнергию к концу этого года. Мобильная АЭС прибыла к берегам Чукотки, пройдя по Арктике за три недели более пяти тысяч километров.

Власти России заявляют, что АЭС такого типа - прорывное решение для отдаленных регионов страны, имеющих выход к морю.

В декабре мы рассчитываем получить первые киловатты электроэнергии и обеспечить электроэнергией, как город Певек, так и подключить уже первых потребителей
Роман Копин
Губернатор Чукотского АО

Несколько общественных организаций, включая российское отделение Greenpeace, выступили с критикой решения властей России. Плавучий энергоблок они называют "ядерным "Титаником" и заявляют, что «любая АЭС производит радиоактивные отходы и может взорваться, плавучая же станция особенно уязвима перед стихией». У Чукотки есть огромный потенциал для строительства ветряных электростанций, считают в Greenpeace.

В Росатоме заверяют в безопасности эксплуатации станции и обещают, что в будущем в стране появятся еще несколько плавучих энергоблоков. В госкорпорации уже работают над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше своего предшественника.