Умер лидер "бостонских романтиков"

Известный американский музыкант и продюсер Рик Окасек ушел из жизни в возрасте 70 лет. Бывшая жена топ-модель Полина Поризкова нашла Окасека мёртвым в воскресенье вечером в их пентхаузе на Манхэттене. Приехавшие полицейские и врачи констатировали, что музыкант скончался от естественных причин.

Лидер и вокалист группы "The Cars" Рик Окасек родился и провел юность в Балтиморе, а затем переехал в Бостон. Здесь в 70-х годах он вместе с другом Бенджамином Орром и сформировал группу "новой волны". Она стала одной из ярчайших в своём жанре и приобрела известность такими хитами как "My Best Friend's Girl" и "Just What Need Needed".

Квинтет, соединивший в своём творчестве поп-рок 60-х, глэм 70-х и минимализм авангардного рока 80-х, выпустил шесть альбомов, а Окасек был занесен в Зал славы рок-н-ролла. После распада коллектива он сосредоточился на сольной карьере, а также продюсировал другие рок-группы.

"The Cars" воссоединились в 2011 году и выпустили альбом "Move Like This" - первый и единственный без скончавшегося в 2000-ом басиста Бенджамина Орра.