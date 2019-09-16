"Кролик" и его воображаемый друг Гитлер

Драматическая комедия Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" получила Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Премия присуждается по результатам зрительского голосования. И на этот раз по душе канадской публике пришлась история 10-летнего мальчика и его воображаемого друга - Адольфа Гитлера.

У Джоджо нет отца. Ровесники издеваются над ним. А тут он еще узнает, что его мать прячет на чердаке еврейскую девочку.

"Спасибо. Я из Новой Зеландии. И мы там не очень любим привлекать всеобщее внимание, не любим комплименты. Иначе чувствуем себя не в своей тарелке", - признался Тайка Вайтити, режиссер.

Главные роли в фильме исполнили Роман Гриффин Дэвис и Скарлетт Йоханссон. Фюрера сыграл сам Вайтити. Лента выходит в широкий прокат 18 октября.