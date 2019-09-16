"Москвское дело": приговор Устинову

Очередной приговор по "московского делу" уже шестому по счету фигуранту: 24-летний Павел Устинов признан виновным в применении насилия к сотруднику Росговардии на несогласованной акции протеста 3 августа. Суд постановил назначить Устинову три с половиной года колонии общего режима.

Обвинение утверждает, что Устинов выкрикивал оскорбительные лозунги, а при задержании сопротивлялся и вывихнул плечо представителю власти.

Защита Устинова обжалует приговор, который адвокат Дмитрий Чешков назвал "полным абсурдом". Чешков отметил: "Исходя из видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела, четко видно, что никто от боли не корчится, то есть как такового вывиха там не усматривается, руки у всех функционируют".

Сам Устинов свою вину не признал. Он заявил, в митинге не участвовал, а на Пушкинской площади у него должна была состоятся деловая встреча.

В конце августа правозащитный центр "Мемориал" признал Павла Устинова политическим заключенным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "по-прежнему не намерены комментировать судебные решения". По его словам, "одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии".

Избирательная кампания в Мосгордуму сопровождалась митингами в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили к участию в выборах.