Укрощение молний

Человечество уже давно мечтает найти способ контролировать молнии, но современные защитные системы мало чем отличаются от молниеотвода, почти три века назад изобретённого Бенджамином Франклином. Сегодня группа ученых разрабатывает лазерную технологию, которая может нейтрализовать угрозу.

Клаудио Росмино, Euronews: "Молния — опасное явление природы. Ежегодно в мире они становятся причиной смерти от шести тысяч до 24 тысяч человек. Молнии также приводят к отключению электричества, наносят урон электроприборам и вызывают лесные пожары, борьба с которыми обходится в миллиарды евро".

Во французском городе Палезо в лаборатории европейского проекта под названием "Лазерный Молниеотвод" (Laser Lighting Rod) исследователи работают над испытаниями лазерного устройства.

Координатор проекта LLR Орельен Уар объясняет: "Идея контролировать разряды молний при помощи лазера уже не новая. Мы думаем, что с помощью лазера можем направить энергию на большое расстояние для того, чтобы создать предпочтительный путь для прохождения молнии и получить своего рода проводник, прослеживающий атмосферу благодаря мощному лазерному импульсу".

Одно из самых лучшее мест для изучения молний — горный хребет Сянтис в Швейцарских Альпах. Экстремальные погодные условия делают его особенно интересным для ученых. Удар молнии — это больше, чем электрический разряд, и в природе не существует других подобных явлений. В молнии заложен целый спектр информации — от низких част от до рентгеновских лучей

Мохаммад Азадифар, исследователь Университета прикладных наук Западной Швейцарии: "Здесь мы занимаемся измерением электромагнитных полей, что во многом помогает нам понять физический механизм молний, а также позволяет нам оценить правильность теоретической модели, которую мы разрабатываем для того чтобы воспроизвести эффект молнии и затем защитить строения от ее воздействия. Измерения позволили нам лучше понять условия, которые приводят к таким разрядам молний".

Подобные лазерные системы обладают способностью к быстрому развертыванию для защиты уязвимых конструкций, таких как электростанции и аэропорт, оно также может защитить большие скопления людей.