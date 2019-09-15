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Турция

Анкара принимает лидеров Астанинского процесса

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 Юрий Смирнов 
Анкара принимает лидеров Астанинского процесса
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16 сентября в Анкаре состоится пятая встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Первым в столицу Турции прибыл президент Ирана Хасан Роухани. В понедельник сюда приедет российский лидер Владимир Путин, который кроме сирийской проблематики обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы военно-технического сотрудничества. Но главный пункт в повестке дня трёхсторонней встречи – сверка позиций относительно конституционного комитета Сирии, который должен заработать уже в сентябре.

На мой взгляд, они попытаются выработать механизм функционирования конституционного комитета, для того чтобы в Сирии начался процесс мирной трансформации, что чрезвычайно важно для региона, для Турции, да и для всего мира.
Менсур Акгюн
директор турецкого Центра глобальных политических тенденций

Турецкие наблюдатели обращают внимание на отличие интересов Турции, занятой борьбой против курдских сепаратистов, от интересов России и Ирана.

Главная проблема в том, что все три участника преследуют в Сирии разные цели. Для Турции это национальная безопасность, а для России это часть глобальной стратегии. С учётом этого быстро прийти к общему знаменателю будет не просто.
Бильгехан Алагёз
сотрудник Института ближневосточных исследований Университета Мармара

Лидеры подробно затронут ситуацию в сирийской провинции Идлиб, большая часть которой находится под контролем связанной с «Аль-Каидой» салафитской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Несмотря на объявленное в августе прекращение огня, в зоне деэскалации сохраняется напряженность.