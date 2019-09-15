"Суперджет": вернуться на рынок с новым именем?

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов выступил за переименование российских лайнеров «Сухой Суперджет-100» после катастрофы в московском аэропорту Шереметьево и других происшествий. В интервью РБК гендиректор госкорпорации предложил в рамках ребрендинга присвоить самолёту, цитата, «наше, российское название». Комментируя качество «Суперджетов» и претензии авиакомпаний к этим лайнерам, Чемезов отметил, что у самолёта есть детские болезни, которые, по его словам, со временем пройдут.

В конце августа появились сообщения о том, что от «Суперджетов» отказывается последняя зарубежная авиакомпания, которая их использовала — мексиканская Interjet. «Ведомости» писали, что из 22 российских самолётов в её парке полёты продолжают лишь шесть. В «Гражданских самолётах Сухого» уточняли, что речь идёт лишь о частичном перераспределении флота, а не о продаже лайнеров.

Ранее переименование самолётов в качестве меры по спасению репутации авиалайнеров предлагали в корпорации «Боинг». В руководстве компании говорили, что ребрендинг может помочь вернуть на рынок Boeing 737 Max, полёты которых были приостановлены после двух крупных авиакатастроф, причиной которых признали технические недоработки.