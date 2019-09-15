Тунис: во второй тур выборов вышли юрист и медиамагнат

Тунис ожидает второй тур президентских выборов.

Согласно данным экзитполов ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

В первом туре лидирует не числившийся среди претендентов на победу независимый антисистемный кандидат Каис Саид.

Профессор юриспруденции набирает более 19% голосов, на 4% от него отстает медиамагнат Набил Каруи.

Последний находится под следствием и заключен под стражу. Его обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Исламист Абдельфаттах Муру набирает около 11% голосов.

Покинувшие свои посты для участия в выборах министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди (9,4 %) и глава правительства Юсеф Шахед (7,5 %) замыкают лидирующую пятерку.

Согласно официальным данным, явка избирателей составила 45%.

Как отмечают наблюдатели, низкая явка связана с малым интересом к выборам со стороны молодежи, при этом наибольшую активность на выборах проявили женщины.

Первый тур выборов изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью в июле главы государства Беджи Каида Эс-Себси центризбирком принял решение об организации досрочного голосования. Предварительные результаты планируется объявить 17 сентября.

Второй тур президентских выборов пройдет не позднее 13 октября.