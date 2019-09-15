Иран отверг обвинения США в причастности к атаке саудовских НПЗ

Беспочвенными назвал Иран обвинения США в причастности Тегерана к атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Официальный представитель МИДа Ирана Аббас Мусави заявил, что "обвинения ложны и безосновательны и с дипломатической точки зрения неприемлемы", а министр иностранных дел Джавад Зариф уличил Штаты в лице госсекретаря Майка Помпео в "переходе к "максимальной лжи" после провала политики "максимального давления".

В субботу Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена".

В воскресенье в сенате США прозвучали призывы к нанесению ответных ударов по нефтяным объектам Ирана.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ заявил, что "со своей стороны Тегеран готов к войне", но "ни США, ни Иран не хотят ее начинать" и напомнил, что все базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, если они расположены в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана.

Накануне ответственность за нападение беспилотников на саудовским нефтяные объекты взяло на себя йеменское движение хуситов, с которыми воюет международная коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на субботу атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.