В Британии ищут золотой унитаз, похищенный из дома, где родился Уинстон Черчилль.

Необычный экспонат, отлитый из 18-каратного золота, – произведение искусства итальянского художника Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась на прошлой неделе во дворце Бленхейм в Оксфордшире. Здание было построено в XVIII веке и относится к Фонду Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам главного управляющего дворца Доминика Хэра, стоимость похищенного золотого туалета – около 6 млн долларов. Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза – 1,25 млн долларов, однако по словам Хэра, в действительности эта цифра почти в пять раз больше.

"Мы очень благодарны нашим сотрудникам и полицейским округа долины Тэмзы за то, что они быстро среагировали. Мы знаем, что выставка Маурицио Каттелана вызывала огромный интерес, и многие собирались прийти, чтобы увидеть инсталляцию", – написала администрация дворца в twitter.

По подозрению в причастности к похищению полиция задержала 66-летнего мужчину. По версии правоохранителей, группа злоумышленников проникла во дворец в ночь на субботу и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Вес изделия не менее 100 кг.

"Я не могу поверить, что кому-то удалось проникнуть во дворец. Система безопасность здесь очень надежная, так что это удивительно. К тому же, он не маленький", – удивляется посетитель.

"Это немного шокирует. Мы были там – на месте преступления, где кто-то украл унитаз за миллионы фунтов. Я думаю, это удивительная история", – говорит турист.

Необычный экспонат под названием "Америка" намекает на излишества и неизбежные физические потребности человека. Сатирическая работа была создана Маурицио Каттеланом в 2016 году специально для нью-йоркского музея.

Экспонат был установлен в одной из уборных и функционировал. К двери туалета был приставлен охранник, а уборщик каждые 15 минут чистил золотое изделие. По оценкам администрации, по меньшей мере 100 тыс. посетителей воспользовались драгоценным экспонатом.

С похищенной скульптурой связан курьез, о котором американская пресса писала в начале прошлого года. По сообщениям газеты The Washington Post, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья попросили Музей Гуггенхайма временно предоставить им картину нидерландского живописца Винсента Ван Гога для украшения Белого дома. Однако руководство музея отказало им, предложив взамен золотой унитаз Каттелана. Этот вариант лидера США не устроил.